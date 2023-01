Le Prix Pritzker est pour l’architecture ce qu’est l’Oscar pour le cinéma, la consécration suprême dans le métier. Et pour la première fois, c’est un architecte africain qui a été “couronné“, en l’occurrence le Burkinabé Diébédo Francis Kéré, qui devient ainsi le premier architecte africain à le recevoir.

Le Temps suisse décrit Francis Kéré, 57 ans et qui vit en Allemagne, comme “activiste du bâti“ et qui “incarne une vision de la construction ingénieuse, écologique et simple“.

Il n’a pas inventé de nouveaux matériaux mais plutôt une manière intelligente d’utiliser les matériaux locaux existants en Afrique, cela s’entend.

En effet, écrit le journal, « dans les écoles qu’il a fait construire, tous les enfants peuvent se concentrer sur leurs études parce qu’il y fait 25 degrés, même lorsque, à l’extérieur, il en fait 40. Grâce à l’utilisation intelligente de matériaux locaux, notamment l’argile, et de techniques de climatisation naturelle – double toiture, façades percées, bassines d’eau fraîche au pied des cheminées, l’air chaud monte, l’air froid descend –, l’architecture de Diébédo Francis Kéré offre aux enfants du Burkina Faso ce dont il n’a pas bénéficié lui-même ».

Son “amour“ pour l’architecture remonterait à son enfance, quand, à seulement 7 ans on l’a scolarisé à plus de 20 km de chez lui «… dans la touffeur d’une bâtisse en béton trop petite et mal ventilée. Des débuts difficiles qui ne l’empêcheront pas de devenir boursier et de se former en Allemagne, à la charpenterie d’abord, puis à l’architecture en cours du soir, ensuite ».

Même s’il vit hors de l’Afrique, notre architecte d’agir pour le continent, en général, et le Burkina Faso son pays natal, en particulier. Et le journal assure qu’il «… contribue inlassablement à construire l’avenir de son pays et de son continent d’origine en commençant par les écoles et les hôpitaux ».

Et par ces temps de crise énergétique et de changement climatique qui impactent fortement le continent africain, on comprend alors pourquoi le Prix Pritzke a été décerné à cet “inventeur“ d’un genre nouveau dont la manière et la méthode méritent d’être connues voire enseignées dans toutes les écoles –pas uniquement d’architecture.

https://www.letemps.ch/monde/prix-pritzker-2022-burkinabe-francis-kere-developpe-une-architecture-adaptee-lafrique