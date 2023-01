La possibilité de mettre en place un mécanisme de partenariat permettant aux femmes artisanes de commercialiser leurs produits dans les grandes surfaces a été au centre d’un entretien tenu vendredi entre la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, et le président de la Chambre nationale des grandes surfaces, Hédi Baccour.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, les deux parties ont convenu de tenir une réunion de travail prochainement avec la participation des représentants des grandes surfaces et des responsables des groupements féminins de développement afin d’examiner les conditions du partenariat et établir un pan de travail visant à permettre aux femmes artisanes de commercialiser les produits de qualité et à forte valeur ajoutée dans les grandes surfaces.

Moussa a saisi cette occasion pour souligner l’engagement de son département à promouvoir l’autonomisation économique des femmes et des filles à travers différents programmes, entre autres la création de 32 groupements féminins de développement dans différentes régions du pays.

Dans ce cadre, elle fait état du Plan de développement 2023-2025 qui prévoit la création de trente autres groupements à raison de 10 structures par an.