L’ambassade de Suisse en Tunisie a appelé les associations à caractère social, économique, culturel et environnemental à but non lucratif à la recherche de financements à soumettre leurs propositions de projets avant le 8 février 2023.

L’association tunisienne à but non lucratif doit avoir au moins un an d’ancienneté et une expérience de mise en oeuvre d’au moins un projet, a précisé l’ambassade dans un communiqué, rappelant que seuls les projets remplissant les critères d’éligibilité seront pris en considération.

Elle a souligné que la qualité des dossiers sera évaluée sur la base de la faisabilité et l’originalité du projet ainsi que son impact social, économique et environnemental en Tunisie.