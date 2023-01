SOMOCER a réalisé un chiffre d’affaires record au cours du quatrième trimestre, s’établissant à 29,01MDT, soit une hausse 5,28% par rapport au quatrième trimestre 2021. Le chiffre d’affaires annuel a atteint les 100,52 MDT, en hausse 6,73% par rapport l’an dernier.

Les performances de cet exercice reflètent l’engagement de SOMOCER envers ses clients, la recherche perpétuelle d’innovation et la volonté de la direction à réaliser une croissance durable et équilibrée de son chiffre d’affaires. Les résultats record pour l’année 2022 démontrent une fois encore notre efficacité opérationnelle ainsi qu’une perspicacité commerciale en dépit d’un contexte macroéconomique difficile et volatile.

SOMOCER a continué à investir dans ses plans de croissance à long terme, par une consolidation de sa position de leader sur le marché local et une expansion rapide et diversifiée de ses activités à l’export.

La solidité de notre écosystème avec une intégration aussi bien verticale qu’horizontale (unité poudre, unité de cartons et palettes, unité de cogénération, notre propre société de transport et notre société commerciale), la fidélité inégalée de nos clients et nos performances de vente exceptionnelles ont propulsé notre base de clients actifs vers de nouveaux sommets.

Marché local : Au 31/12/2022, SOMOCER a stabilisé son chiffre d’affaires (+0.94%) par rapport au 31/12/2021, les ventes locales ont atteint 84.712 MDT au 31/12/2022 contre 83.924 MDT au 31/12/2021.

Marché Export : Au 31/12/2022, SOMOCER a confirmé les performances remarquables (+54.11%) enregistrées sur les ventes à l’export affichant une valeur de 15.811 MDT. Cette embellie est le résultat d’une stratégie export amorcée en 2021 axée sur la consolidation des marchés classiques (Français, Libyen et Moyen-Orient) et la pénétration de nouveaux marchés comme le marché italien avec un contrat très important et les marchés africains et marocains.

Production :

– La production en valeur s’élève au 31/12/2022 à 97.889 MDT contre 94.002 MDT au 31/12/2021, soit une évolution de (+4.14%).

Investissement :

– Les Investissements corporels et incorporels s’élèvent à 3.525MDT au 31/12/2022 contre 3.262 MDT au 31/12/2021.

– Les engagements bancaires :(engagements bilan) au 31/12/2022 ont enregistré une baisse de (-3.76 %) s’établissent à 72.903 millions de TND contre un total de 75.751 millions de TND au 31/12/2021. Les dettes à long et moyens termes représentent (43.28%) du total engagement bilan au 31 décembre 2022.