“MEET AFRICA” le forum des entrepreneurs de la diaspora, aura lieu le11 février au Palais des Congrès à Paris.

Le Forum des Entrepreneurs de la Diaspora propose un espace d’exposition pour les acteurs publics et privés africains et européens afin de promouvoir l’offre à destination des diasporas, un espace de conférences plénières, des ateliers thématiques et ateliers pays, des sessions de networking entrepreneurs/investisseurs, talents/recruteurs et de multiples animations (concours de pitch, arbre à palabres, happenings culturels…).

Au programme :

Des prises de paroles inédites pour mettre en lumière le rôle des diasporas, lever les barrières et encourager les projets d’affaires avec le continent.

Un programme d’ateliers avec focus pays ou thématiques sectoriels pour répondre aux problématiques business de chacun.

L’arbre à palabres donne la possibilité aux porteurs de projets de s’entrainer à l’exercice du pitch devant un public et de se faire connaître. Il est conçu comme un lieu de partage d’expériences et de bonnes pratiques.

Participation de centaines d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’institutionnels et de nouvelles relations d’affaires !

L’inscription au forum “Meet Africa” est gratuite sur le lien suivant : https://my.weezevent.com/meet-africa-le-forum