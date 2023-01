Le marché hebdomadaire de Borj El-Amri (Gouvernorat de Manouba) a été le lieu de démarrage des campagnes électorales pour le second tour des législatives, des candidats de la circonscription de Borj El Amri (42,052 électeurs), Saber Jelassi (1163 voix) et Makrem Hannafi (969 voix).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le candidat Saber Jelassi, monitieur d’auto-école et président de l’association tunisienne de protection des accidents de la route, a basé son programme électoral sur un engagement concernant la stimulation des investissements, l’exploitation du potentiel des zones industrielles à El Fejja et Borj El Amri, Sidi Achour et Sidi Al El Hattab.

Il place également le secteur agricole au centre de son plan d’action, à commencer par la révision du Code des Eaux, la création de sources hydrauliques supplémentaires destinées à l’irrigation, et à travers le traitement des problèmes des associations de l’eau, de l’approvisionnement en fourrage, semences et engrais et la facilitation de l’obtention de crédits bancaires au profit des agriculteurs.

De son côté, le candidat Makrem Hannafi, homme d’affaires et activiste de la société civile, a axé son programme électoral sur la promotion du secteur du transport, se disant près à œuvrer pour la connexion de la région aux moyens de transport public, la facilitation des déplacements des habitants, d’entre eux notamment, les élèves et les étudiants.

Le candidat s’est également adjugé comme priorités de travailler pour la généralisation des entreprises agricoles citoyennes, tout autant que le rééchelonnement des dettes des agriculteurs et des associations de l’eau et la fourniture d’une couverture sociale pour les agriculteurs.