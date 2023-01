Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a participé, dimanche 22 janvier 2023, à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères dans la capitale libyenne, Tripoli, à l’invitation de son homologue Najla Mangoush qui assure la 158e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.

Les participants ont débattuà cette occasion des questions régionales et internationales et des moyens de réduire leurs répercussions sur les pays arabes, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

A son arrivée à Tripoli, Jerandi s’est entretenu avec son homologue libyenne. Ils ont évoqué les relations bilatérales et les domaines de coopération entre la Tunisie et la Libye, soulignant la nécessité de poursuivre l’application des accords conclus lors des précédentes visites et rencontres.