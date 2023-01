Le nouveau Centre de protection des forêts contre les incendies à Zaghouan, dont le coût de réalisation s’est élevé à 900 000 dinars, a été inauguré samedi 21 janvier 2023 par le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza, qui était accompagné de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, OSUGA Takeshi, et du représentant-résident de la JICA Tunisie, UENO Shuhei.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie d’amélioration des forêts et la conservation des écosystèmes forestiers, ce centre cofinancé par la JICA, se caractérise par une accessibilité routière facile et un emplacement géographique qui pourrait lui donner un rayonnement sur plusieurs massifs forestiers des gouvernorats voisins de Tunis, Ben Arous, Nabeul, Siliana, Béja, La Manouba, Sousse et Kairouan.

Le ministre de l’Agriculture a souligné, à cette occasion, que ce centre a un rôle stratégique non seulement dans la protection des forêts à Zaghouan, qui s’étalent sur une superficie d’environ 70 mille hectares, mais aussi au niveau des gouvernorats environnants.

Et d’ajouter que ledit centre permettra de préserver les systèmes écologiques et de favoriser la création de petits projets basés sur les produits forestiers au profit des habitants de la région.

Le ministre a fait savoir que ledit centre comprend des ateliers mécaniques pour la réparation et l’entretien des équipements, une tour de contrôle, un entrepôt pour les camions de pompiers et les voitures appartenant aux services forestiers, des bureaux administratifs et une cuisine.

De son côté, le Représentant Résident de la JICA Tunisie a affirmé que ce projet permettra de lutter plus efficacement contre les incendies dont le risque sur la richesse forestière s’accroit avec la sécheresse et les changements climatiques et représente une menace pour la biodiversité environnementale en Tunisie.