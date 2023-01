Au Salon FITUR 2023, l’OMT a été un trait d’union entre les dirigeants publics et privés pour promouvoir les actions visant à renforcer la diversité, la résilience et la durabilité du secteur du tourisme.

Alors que les dernières données de l’OMT portent à croire que les arrivées retrouveront leur niveau d’avant la pandémie dans beaucoup de régions du monde en 2023, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a été cette fois encore aux côtés du roi d’Espagne, Felipe VI, pour l’inauguration du grand Salon des voyages, FITUR. Quatre jours durant, dans le droit fil des priorités de l’Organisation, l’OMT a mis sur le devant de la scène les investissements dans le tourisme, le développement rural, la diversification, la durabilité et l’accessibilité.

Un champ d’action plus vaste pour le tourisme

Dans le cadre du travail de l’OMT pour diversifier le secteur et faire valoir son rôle moteur dans le développement rural, il a été annoncé que la région de La Rioja, en Espagne, accueillera la septième édition de la Conférence mondiale de l’OMT sur le tourisme œnologique plus tard cette année.

Zurab Pololikashvili, la présidente du gouvernement régional de La Rioja, Concha Andreu, et la ministre espagnole du Tourisme, Reyes Maroto, ont souligné l’importance de l’œnotourisme, qui est en plein essor, pour protéger la culture et pour soutenir les entreprises et les emplois locaux.

L’OMT a également mis en avant l’importance du tourisme de shopping, eu égard en particulier à ses liens étroits avec les loisirs et la gastronomie. Un nouveau protocole d’accord entre l’OMT et WOW Concept a été signé, prévoyant que les deux organisations travailleront ensemble pour promouvoir un tourisme urbain responsable, grâce à des actions de promotion et des événements conjoints et par des efforts communs pour suivre et faire connaître les tendances en matière de tourisme de shopping.

Toujours dans l’optique de diversifier la portée et l’impact du tourisme, l’OMT a aussi annoncé la tenue, en partenariat avec le Conseil national croate du tourisme, du deuxième Congrès mondial sur le tourisme sportif. L’accord, signé par la ministre croate du Tourisme et des Sports, Nikolina Brnjac, prévoit l’organisation de l’événement dans la ville de Zadar les 26 et 27 avril 2023.

Tourisme pour tous

Dans le but de repenser les voyages accessibles, l’OMT, la Fondation ONCE et l’organisme espagnol de normalisation UNE ont coorganisé un séminaire sur le tourisme pour tous rassemblant des administrations nationales du tourisme, destinations, entreprises et associations professionnelles du secteur pour souligner le rôle de l’accessibilité au service de l’inclusion sociale et de l’activité économique. Les partenaires ont présenté des instruments à l’appui de la mise en œuvre de la norme internationale UNE-ISO 21902 « Tourisme accessible pour tous », notamment un nouveau guide d’application dans les établissements hôteliers et d’hébergement.

Durabilité dans les espaces terrestres et dans les océans

À Madrid, l’OMT a continué d’accélérer la progression du tourisme vers plus de durabilité. L’État du Yucatán au Mexique, où l’on trouve certaines des plus importantes destinations touristiques du pays, est la toute dernière recrue en date du Réseau international de l’OMT des observatoires du tourisme durable (INSTO). Le réseau INSTO, qui compte déjà plus de 30 observatoires dans le monde entier, assure un suivi de l’impact du tourisme sur les économies locales et les habitats, pour éclairer une prise de décision fondée sur des données factuelles.

L’OMT a conclu la semaine de FITUR en accueillant une réunion spéciale sur Le tourisme et l’action pour les océans et le climat au siège de l’Organisation à Madrid. La rencontre, qui a bénéficié de la participation de la députée européenne Catherine Chabaut, de Ruben Eiras (secrétaire général de Forum Oceano), Paul Holtus (président fondateur de World Oceans Council), et de Josiane Sadaka (PDG de Blue Carbon LLC), a permis à l’OMT de confirmer son soutien aux initiatives BlueCOP28 et Dubai Blue Pact. Pour ses travaux en faveur d’un tourisme plus durable, le Fondateur et PDG de NOAH ReGen, Frédéric Degret, a été nommé Ambassadeur spécial de l’OMT pour les océans et l’urgence climatique.

Des relations renforcées

FITUR 2023 a été l’occasion pour l’OMT de renforcer ses relations avec les dirigeants publics et privés du secteur. Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a tenu une série de réunions bilatérales en vue d’échanger des idées et d’être à l’écoute des espoirs et des défis exprimés par les États membres. La direction de l’OMT s’est entretenue avec le nouveau ministre du Tourisme de la Jordanie, Makram Mustafa Al-Qaisi, celui de l’Uruguay, Tabaré Viera, la vice-ministre du Tourisme de la Géorgie, Mariam Kvrivishvili…

Lors d’une réunion de travail avec Mariana Oleskiv, présidente de l’Agence d’État pour le tourisme d’Ukraine, le secrétaire général de l’OMT a réaffirmé le soutien ferme de l’OMT aux citoyens ukrainiens et a noté le rôle du tourisme pour la reprise future et en tant que pilier de la paix…