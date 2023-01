Quatre hommes de culture tunisiens ont été à l’honneur, jeudi 19 janvier 2023, dans le cadre de la 11ème édition du Forum d’honneur culturel de Sharjah (SCHF – Sharjah Cultural honoring Forum) organisée au Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), à Sidi Bou Saïd à Tunis.

Il s’agit de Ibrahim Chabbouh, Ali Chebbi, Mohamed Salah ben Amor et Abdulaziz Kacem.

Cet hommage émirati leur a été rendu en guise de reconnaissance à leur contribution dans le développement de la pensée arabe. Il est le fruit de leur contribution dans le renforcement du rôle de la traduction et le développement de la pensée critique.

Les personnalités honorées ont exprimé leur gratitude pour cette reconnaissance arabe qui couronne un long parcours de recherche avec diligence et efforts continus en vue de créer une culture tunisienne et arabe qui traite les questions actuelles et valorise les acquis de l’histoire et de la civilisation arabes.

La cérémonie a été marquée par la présence de la ministère des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, et de l’Emirati Abdullah Al Qwais, président du Département de la Culture à Sharjah qui est derrière cette initiative en faveur de la culture arabe contemporaine.

Des figures de la scène culturelle et littéraire nationales ont également assisté à ce rendez-vous annuel, dont la directrice de la Maison de la poésie de Kairouan, Jamila Mejri, la directrice de la Maison du roman, Amel Mokhtar et le poète Moncef Mezghenni.

Pour rappel, lors de l’édition précédente du Forum d’honneur culturel de Shaarjah, Mezghenni était à l’honneur avec trois autres auteurs; Rachid Dhaouadi, Mohamed Khraief et Bachir ben Slama qui est également un ancien ministre de la culture.

La ministre a déclaré que cette rencontre incarne la plus belle manifestation de l’échange culturel arabe tout en évoquant le rôle des Emirats Arabes Unis dans l’encouragement des créateurs arabe et leur motivation à l’excellence.

Pour sa part, le responsable Emirati a souligné que le Forum d’honneur culturel de Sharjah est un geste d’appréciation et de respect de son pays pour les efforts des hommes de culture par des productions littéraires de référence qui contribuent à éclairer les esprits en région arabe.