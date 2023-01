Le président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Yosri Mezzati, a affirmé, vendredi 20 janvier 2023, que les programmes d’autonomisation économique inclusifs en faveur des personnes en situation de handicap ont permis, en 2022, de réduire les difficultés d’intégration de cette catégorie.

Il a précisé, dans une déclaration à la TAP, que le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, avait recommandé, au cours d’une séance de travail tenue mercredi 18 janvier 2023 avec des représentants de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, la préparation d’un projet de convention entre son département, l’organisation et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour la création d’un millier de projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire en faveur des personnes porteuses de handicap.

Mezzati a souligné que cette initiative illustre l’ouverture du ministère sur les programmes d’intégration des personnes handicapées dans le marché de l’emploi, affirmant qu’une convention de partenariat sera signée au cours du mois de février prochain favorisant l’installation des personnes handicapées à leur propres comptes et l’organisation de sessions de formation et de sensibilisation.