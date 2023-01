NGSIGN, l’expert de la signature électronique et des infrastructures à clés publiques, et Wacom, leader mondial et un innovateur de référence dans la technologie d’affichage numérique à stylet, annoncent la signature d’un partenariat lors de l’événement “Wacom INK Vision 2022“ qui s’est déroulé à Düsseldorf en Allemagne.

Le but de ce partenariat est d’intégrer le support des tablettes de signature biométrique Wacom avec la plateforme de signature électronique NGSIGN afin d’offrir une meilleure expérience digitale en agence et en face-à-face.

Pour Mohamed Ali Tarhouni, Sales Manager @ NGSIGN, «ce partenariat permettra à nos clients de mettre en place l’agence 100% digitale en offrant la signature électronique en agence avec les tablettes Wacom et la signature NGSign à valeur probante. En plus de la digitalisation du process de signature en agence ou en face-à-face, la technologie Wacom est centrée sur la touche humaine, le fameux slogan de WACOM “more digital, more human“ pour offrir une expérience ergonomique, naturelle et encore plus sécurisée grâce à la biométrie.

De son côté, Miyanyedi, Utku-Mert, Sales Manager @ Wacom, a déclaré : « Notre mission chez Wacom est d’aider les entreprises à tirer parti des avantages de la digitalisation, tout en conservant l’expérience humaine familière. L’engagement de NGSIGN en faveur de cet objectif commun, ainsi que sa loyauté et son expérience éprouvées offrent une base solide pour un partenariat fructueux. C’est pourquoi nous sommes heureux que NGSIGN fasse partie de notre réseau de partenaires avec qui nous collaborons étroitement pour développer davantage le marché des signatures manuscrites électroniques.

Pour améliorer encore davantage l’expérience de signature électronique de NGSIGN, notre priorité est de permettre la capture et le rendu des signatures électroniques sur tout dispositif optimisé par Wacom for Business. Cela a été rendu possible grâce à l’intégration rapide des puissants outils logiciels de Wacom dans NGSIGN. Nous croyons que cela contribuera grandement à offrir une expérience client exceptionnelle, qui est une priorité clé pour notre partenaire ».

————-

À propos de NGSIGN :

Fondée en 2016 par une équipe d’experts de la confiance électronique, NGSIGN est une startup spécialiste de la confiance électronique qui a développé une suite de produits de services de de signature électronique et d’infrastructure à clé publiques.

Les solutions NGSIGN, Remote Trust et QRSecure sont déployé chez plusieurs banques, assurances, grands comptes et institution gouvernementales en Afrique.

NGSIGN est le seul Tiers de confiance privée en Afrique certifié eIDAS Qualified Trust Service Provider.

À propos de Wacom :

L’objectif de Wacom est d’aider les organisations de tous les secteurs à passer au digital tout en conservant une touche humaine. Nous proposons des processus sans papier qui offrent une expérience de stylo et de papier numérique, une sensation familière pour les utilisateurs.

Nos solutions reposent sur une gamme primée et leader sur le marché de périphériques à stylet. Nous améliorons ce matériel avec un logiciel qui ajoute une précision biométrique et de l’encore numérique joliment rendue à une large gamme d’applications.