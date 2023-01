Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, et son homologue des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, ont paraphé un accord de coopération entre les deux ministères visant l’achèvement de la deuxième phase de l’infrastructure à clé publique (ICP) du ministère de la Défense nationale.

Memmich a indiqué, à cette occasion, que le projet de transformation digitale du ministère s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national du secteur des technologies de l’information et de la communication “Tunisie Digitale 2020“, qui vise à développer l’administration à travers l’adoption de la technologie digitale et la promotion de ses usages, de manière à garantir efficacité, transparence et aide dans la prise de décision.

Il a salué la coopération entre le ministère de la Défense nationale et celui des Technologies de la communication, soulignant que cet accord constitue un modèle d’action conjointe, afin de concrétiser les objectifs stratégiques fixés par le ministère dans le domaine des évolutions liées aux technologies de la communication, lit-on dans un communiqué publié par le ministère de la Défense.