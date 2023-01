La Fondation Merck a annoncé les gagnants du Prix du Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck – MARS 2022, 7 chercheurs de 7 pays africains différents reconnus dans deux catégories – Meilleures Chercheuses Africaines et Meilleurs Jeunes Chercheurs Africains ; Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck – Prix du MARS 2022 étaient en partenariat avec la Commission de la Recherche Scientifique et Technique de l’Union Africaine.

La Fondation Merck annonce également l’appel à candidatures pour le Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck – Prix du MARS 2023 pour autonomiser les femmes et les jeunes dans les STEM en Afrique avec un accent particulier sur la recherche scientifique en santé des femmes et en infertilité et santé reproductive. Les Prix MARS 2023 mettront l’accent sur la collaboration entre la Fondation Merck et la Fédération Internationale des Sociétés de Fertilité -IFFS, Société Africaine de Soins Reproductifs – ARCS, l’Université de Manipal et la Commission de Recherche Technique Scientifique de l’Union Africaine.

La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck Allemagne, a annoncé les gagnants des Prix 2022 du Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck (MARS) annoncés en partenariat avec l’Union africaine (Commission de la Recherche Scientifique et Technique) pour reconnaître les chercheurs africains pour leur précieux travail de recherche et leur contribution à l’autonomisation des femmes et des jeunes dans les STEM en Afrique, avec un accent particulier sur la recherche scientifique sur les maladies infectieuses et la recherche sur le cancer.

Sénatrice Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck et Présidente du Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck –MARS, a déclaré : « Comme chaque année depuis 2016, je suis extrêmement fière des 7 gagnantes de MARS qui ont été reconnues dans les deux catégories de « Prix des Meilleures Chercheuses Africaines » et « Prix du Meilleur Jeune Chercheur Africain » pour leur précieuse contribution à la recherche, en particulier par les chercheuses africaines qui sont sous-présentées dans ce domaine, comme nous le savons tous. Par le biais du Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck – Prix du MARS, nous visons à autonomiser les jeunes chercheurs africains et, bien sûr, à autonomiser et à encourager les chercheuses africaines en faisant progresser leur capacité de recherche et en promouvant leur contribution aux STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) ».

Les gagnants des de « Prix des Meilleures Chercheuses Africaines » et « Prix du Meilleur Jeune Chercheur Africain » seront inscrites à une formation à la recherche dans un institut de recherche de premier plan en Inde.

Les gagnants du Prix MARS 2022 sont :

Gagnants des « Prix des Meilleures Chercheuses Africaines de MARS »

Gladys Kaba, Ghana

SUJET : Diversité des génotypes du virus du papillome humain cervicovaginal et polymorphisme de la séquence d’ADN E6/E7 d’origine naturelle : une étude parmi des femmes sélectionnées avec une suspicion clinique de cancer du col de l’utérus ou des cas de cancer/précancer du col de l’utérus diagnostiqués au Ghana.

Amaya Jobin Habila, Nigeria

SUJET : Évaluation du potentiel immunoprotecteur de la glycerol kinase de Trypanosoma Brucei chez la souris.

Shingirai Chiwambutsa, Afrique du Sud

SUJET : Effet du polymorphisme génétique et des co-médicaments sur les enzymes métabolisant le tamoxifène et les taux plasmatiques d’endoxifène chez les patientes sud-africaines noires atteintes d’un cancer du sein.

Ededia Firdawoke, Éthiopie

SUJET : VPH chez les femmes atteintes d’une lésion cancéreuse invasive du col de l’utérus et d’un cancer : l’utilisation d’urine comme échantillon complémentaire.

Gagnants des « Prix du Meilleur Jeune Chercheur Africain de MARS »

Abu Bakarr Kamara, Sierra Leone

SUJET : Safety and immunogenicity of an Ad26.ZEBOV booster dose among children previously vaccinated with the two-dose heterologous Ad26.ZEBOV and MVA-BN-Filo Ebola vaccine regimen

Fongang Che Landis, Cameroun

SUJET : Efficacité de MSanté (messages sms) dans l’amélioration de l’adoption du dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes de la région du Nord-Ouest du Cameroun.

Eze Ajaegbu, Nigeria

SUJET : Agents anticancéreux de la racine de Millettia aboensis.

Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck – MARS 2022 a bénéficié du soutien scientifique de la Commission Scientifique, Technique et de la Recherche de l’Union Africaine (AU-STRC), de l’Institut des Maladies Infectieuses, du Collège des Sciences de la Santé, de l’Université de Makerere, de l’École Supérieure de l’Institut de Recherche Médicale du Kenya (KEMRI).

« Je suis également ravi d’annoncer l’appel à candidatures pour nos prestigieux Prix 2023 du Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck (MARS). ‘Le rôle de la recherche scientifique dans la santé des femmes, l’infertilité et la santé reproductive’ sera l’objectif principal cette année. À terme, grâce à ces prix, la Fondation Merck vise à donner aux femmes chercheuses et aux jeunes chercheurs africains les moyens de renforcer le rôle important que joue la recherche pour contribuer à la santé publique, améliorant ainsi la capacité des soins de santé en mettant l’accent sur la santé des femmes, l’infertilité et la santé reproductive en Afrique », a ajouté la sénatrice, Dr. Rasha Kelej.

MARS 2023 de la Fondation Merck sera en partenariat avec la Société Africaine de Soins Reproductifs (ARCS), la Fédération Internationale des Sociétés de Fertilité (IFFS), l’Académie Manipal de l’Enseignement Supérieur (MAHE) et la Commission de Recherche Scientifique et Technique de l’Union Africaine.

MARS vise à contribuer au renforcement des capacités de recherche dans la communauté de recherche africaine.

Détails pour les PRIX de MARS 2023

Les résumés sont invités des doctorants africains de dernière année et des jeunes chercheurs impliqués dans la recherche liée à l’un des sujets suivants :

1) Santé des Femmes

2) Infertilité et Santé Reproductive

Les candidats doivent être principalement basés dans des instituts de recherche et des universités africaines.

Date Limite de Soumission :

Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 31 juillet 2023

Comment s’inscrire :

A Les candidatures et les résumés peuvent être soumis par e-mail à mars@merck-foundation.com ainsi que le CV (y compris le nom, le sexe, le pays, le nom de l’université / de l’hôpital, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone portable) et le document du résumé en pièce jointe.

Autres Détails :

Tous les résumés seront évalués par des pairs.

Les bourses de recherche seront dédiées à deux catégories de Meilleures Chercheuses Africaines et de Meilleurs Jeunes Chercheurs Africains

Les gagnants seront éligibles pour une formation en recherche dans un prestigieux institut de recherche en Inde.