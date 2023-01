Le ministre de l’Education et président du Comité national pour l’éducation, la science et la culture, Fathi Sellaouti, et la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, ont présidé, lundi 9 janvier 2023, deux séances de travail au siège du Comité consacrées au suivi de la réalisation des programmes et projets mis en œuvre en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) ainsi qu’avec divers départements.

Sellaouti et Chikhaoui ont proposé, lors de la première séance de travail tenue en présence des différents représentants des ministères intervenants, des solutions appropriées aux problèmes qui entravent la réalisation de ces projets et suggéré de nouveaux projets pour les prochaines années.

Par ailleurs, la réunion avec les responsables des chaires UNESCO, ALECSO et ISESCO en Tunisie a porté sur les difficultés rencontrées et les solutions à même de les surmonter.