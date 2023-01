Le plan régional de développement pour 2023 et 2024 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid prévoit un certain nombre de projets d’éclairage public, d’approvisionnement en eau potable et de pavage des routes qui seront mis en œuvre dans la municipalité d’El Mansoura.

Le secrétaire général de la municipalité d’El Mansoura, Said Mnasri, indique que des appels d’offres seront prochainement lancés pour la réalisation du siège municipal, d’un entrepôt municipal ainsi que pour la mise en œuvre de travaux d’éclairage et de pavage publics dans les zones urbaines et rurales de la région.

Les projets qui seront menés dans la municipalité de Mansoura touchent plusieurs volets, dont la réalisation d’un stade en gazon artificiel, un marché de bétails, l’extension du centre de santé de base et la construction d’un laboratoire et d’une unité de radiologie, a ajouté la même source.

Dans ce contexte, de nombreux projets ont été proposés lors des sessions de travail locales avec les habitants de la région et qui feront l’objet d’étude par la municipalité d’El Mansoura, en l’occurrence, la transformation du club des jeunes de Mansoura en une Maison de Jeunes et la conversion de collège Ouled Mnasser en un lycée secondaire ainsi que la réalisation d’un parcours culturel et touristique dans la région d’El Fej et Charchara.