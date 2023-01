La balance des variations des cours durant l’année 2022 a été marquée par les hausses qui ont touché 46 valeurs, contre 34 valeurs en baisse.

Les valeurs les plus performantes durant l’année 2022 sont AETECH qui a clôturé l’année avec un rendement de 90,7%; suivie de l’ATL avec 75,8% et la STIP avec 60%.

En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres SERVICOM, ELECTROSTAR et MIP qui se sont dépréciés respectivement de 77,7%, 65,1% et 40%.