Le palmarès de la 4ème édition du Festival international du film des mines de Djerissa a été dévoilé, samedi 24 décembre, dans la ville de Djerissa, au Kef.

L’Algérie était l’invitée d’honneur de cette édition organisée du 22 au 24 décembre 2022 avec la participation de 19 pays.

Selon la liste (en arabe) publiée sur le réseau social du festival, deux prix ont été attribués aux films tunisiens “Fin du Covid-19” (animation) et “Toyota 24” (documentaire).

Une mention spéciale du jury est revenue au film tunisien “Nosf Rouh”.

Dans la catégorie des courts-métrages de fiction, le premier prix a été attribué à “Ken Makanch” (Algérie), le second prix à “Ibra w khit” (Soudan), et le troisième prix à “Eye of The Bird” (Irak).

Le Prix de la créativité est revenu à “Dhalam Moulawan” (Maroc).

Le festival a également attribué un prix de la créativité pour les élèves des écoles primaires, qui a été décerné à Amen Sebai.

Aucune information sur les films primés (durée, année de sortie, synopsis) et leurs auteurs n’est mentionnée par les organisateurs.

Le Festival international du film des mines à Djerissa est organisé par l’association Ibdda (signifiant “créativité” en français) en partenariat avec la délégation des affaires culturelles au Kef.