Le gouvernement allemand a accordé à la Tunisie un don de 105 millions d’euros, dans le cadre de deux accords de coopération technique consignés, vendredi 23 décembre 2022, au ministère tunisien des Affaires étrangères, par Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, et l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux accords concernent des “domaines vitaux de coopération”, tels que le développement régional, l’appui à la décentralisation, l’emploi des jeunes et leur participation à la vie économique, la digitalisation, l’incitation aux investissements et les échanges commerciaux.

Ces financements vont également toucher le secteur du développement agricole et rural durable et les moyens à même de favoriser la résilience face aux changements climatiques et l’encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables.

L’Allemagne, un partenaire actif et privilégié de la Tunisie

Peter Prügel a souligné à cette occasion que son pays accorde une importance capitale au renforcement de la coopération avec la Tunisie dans les différents domaines, ajoutant que les différents accords signés avec la Tunisie courant cette semaine prévoient des montants importants.

Il a, également, évoqué la décision prévoyant le lancement d’un nouveau programme destiné au recyclage d’une partie de la dette tunisienne.

Ces accords prouvent la volonté de l’Allemagne de renforcer davantage ses relations avec la Tunisie et d’appuyer le processus économique et de développement ainsi que sa transition écologique.

Prügel a, par ailleurs, souligné que son pays continuera d’apporter le soutien nécessaire au gouvernement tunisien dans le cadre de la lutte contre les répercussions des défis régionaux et internationaux actuels sur l’économie tunisienne. “L’Allemagne demeurera un partenaire actif et privilégié de la Tunisie”, a-t-il assuré.

La coopération bilatérale s’ouvre à des domaines renouvelables

Pour sa part, Jerandi s’est félicité de la la solidité des relations d’amitié et de coopération tuniso-allemandes et de son caractère distingué à différents niveaux, ainsi que le rôle clé que l’Allemagne ne cesse d’accomplir dans le soutien des efforts de développement en Tunisie.

Il a aussi mis l’accent sur les efforts soutenus déployés par les deux pays dans le but de développer davantage les programmes de coopération bilatérale et de les ouvrir à des domaines renouvelables et diversifiés, notamment dans le cadre de la 17ème session des concertations gouvernementales tuniso-allemandes pour la coopération au développement qui s’est tenue à Berlin les 29 et 30 novembre 2022.

Des concertations ayant abouti à l’approbation de crédits allemands d’un montant de 120 millions d’euros pour mettre en œuvre des programmes de coopération financière et technique avec la Tunisie, en plus d’allouer une contribution allemande de 20 millions d’euros pour financer les entreprises émergentes en Tunisie, ajoute la même source.

Jerandi rappellera également les résultats tangibles et fructueux atteints lors de cette session des négociations tuniso-allemandes, notamment en ce qui concerne l’approbation par la partie allemande le 15 décembre de la mise en place d’un nouveau programme de recyclage d’une partie de la dette tunisienne envers l’Allemagne d’une valeur de 26 millions d’euros.

Ce montant sera affecté au financement de projets relatifs à l’amélioration de la qualité de l’eau potable et au développement de réseaux d’assainissement.

Le département des Affaires étrangères rappelle que plusieurs accords ont été signés les 21 et 22 décembre 2022 au siège du ministère avec des représentants de la Banque allemande de reconstruction concernant le financement de neuf mégaprojets de développement en Tunisie, d’une enveloppe globale avoisinant les 300 millions d’euros.