Le projet Start-Tronic sera bientôt lancé au Centre de formation professionnelle à Sfax, pour assurer une formation en mécatronique des voitures lors du service après vente.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, avec un financement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, en partenariat avec le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle et l’Union régionale de l’industrie du commerce et de l’artisanat à Sfax.

D’une durée de deux ans et demi, le projet a pour objectif d’assurer la formation des compétences en mécatronique d’automobiles.