Comme après tous les matchs de l’équipe du Maroc lors de ce Mondial qatari, celui qui ayant opposé les Bleus aux Lions de l’Atlas, mercredi 14 décembre, n’a pas failli à la règle.

Après le coup de sifflet final de la rencontre, débordements, voitures brûlées, magasins saccagés… en France. Mais le drame c’est que même les victoires du Maroc ont entraîné de scènes indésirables.

En effet, au lendemain du Maroc-Croatie, Maroc-Belgique et Canada-Maroc, on a déploré des casses et débordements dans plusieurs villes aussi bien en Belgique qu’en France. Mercredi soir, un jeune aurait perdu la vie, hélas !

Rappelons cependant que sur le terrain, ce fut l’un des plus fair-play de ce mondial, cela est dû au fait que nombre des acteurs autour du ballon sont amis dans la vie de tous les jours.

Pourtant il est possible de fêter une victoire ou manifester une colère dans le respect d’autrui, autrement dit sans violence. D’ailleurs, au Maroc jusqu’à ce jour aucun incident violent n’a été enregistré. Idem à la Place de la Victoire à Bordeaux qui était noire de monde (environ 2 500), et où aucun débordement n’a été signalé, selon des médias français. Alors pourquoi chez les autres, surtout lorsqu’ils ne sont pas concernés (en France par exemple avant le match de la demi-finale) ?

On se rappelle d’un match amical entre la France et l’Algérie il y une vingtaine d’années, plus précisément le 6 octobre 2001, interrompu lorsque la pelouse a été envahie par des supporteurs algériens mais aussi maghrébins.

Rappelons également que lors de la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon, le Sénégal avait battu la France dans le match de groupe, mais de mémoire de journaliste, il n’y aucun débordement ni France ni ailleurs.

Alors, nous devons accepter l’idée qu’il est impossible de refaire le passé, il faut donc savoir tourner la page de la colonisation !