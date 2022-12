Lever des capitaux propres facilitant la réalisation d’un programme de développement ambitieux axé sur la transformation digitale, la conception de nouveaux produits, la consolidation des réseaux de distribution ainsi que la mise en place de nouvelles pratiques managériales respectant les principes du développement durable, autant d’arguments qui plaident en faveur de la décision du groupe Maghrebia d’introduire en Bourse sa filiale Maghrebia Vie.

Maghrebia Vie, pionnière dans nombre d’activités dont l’assurance-vie avec des agents dédiés, aura désormais la possibilité, sans recourir aux emprunts bancaires, de financer sa croissance, acquérir de nouveaux actifs, augmenter sa profitabilité et développer ses produits et services en Tunisie et à l’international.

Ce fut expliqué tour à tour, mercredi 14 décembre 2022, devant les représentants des médias et les acteurs du marché financier, par Mohamed Nabil Essassi, président du Conseil, et Habib Ben Hassine, directeur général des Assurances Maghrebia.

Mais voyons d’abord les chiffres.

En croissance régulière, Maghrebia Vie a affiché, en 2021, un chiffre d’affaires de 93,2 millions de dinars, en hausse de 18,68% par rapport à l’exercice précédent, un résultat net de 12,6 millions de dinars, soit une progression et un rendement des fonds propres de +20,94% qui la place en première place sur le marché avec 72,7 millions de dinars (MDT). Elle est deuxième en termes d’actifs gérés avec 445,8 MDT.

Autant de performances qui prouvent la bonne santé de la compagnie et présagent de bonnes perspectives.

Pour les souscripteurs, Maghrebia Vie paraît dotée de tous les atouts offrant un investissement fructifiant des plus intéressants.

Mourad Ben Chaabane, CEO de Mac SA, intermédiaire en Bourse introducteur et évaluateur qui a piloté l’opération d’introduction en Bourse de Maghrebia, l’a assuré lors de son intervention ce mercredi : « Le contexte économique national n’est pas très encourageant pour des introductions sur le marché boursier. Nous avons conduit cette opération parce que nous sommes convaincus que Maghrebia Vie est dotée de tous les atouts garantissant son succès, notamment une bonne gouvernance, une assise financière solide, une stratégie de développement rassurante et un management efficient. D’ailleurs, je me permets de dévoiler une information : des options sont d’ores et déjà confirmées pour l’acquisition d’un grand nombre d’actions et dont le montant s’élève à 30 MDT sur les 45 600 000 dinars proposés ».

Nous investissons beaucoup dans les produits prévoyance. Nos produits sont adossés à des fonds communs de placement

La compagnie d’assurance Maghrebia, qui a démarré comme assureur monobranche spécialisé en assurance-vie en 1973 pour devenir en 1974 une firme multibranches, est la seule aujourd’hui à avoir des agents qui ne traitent que des questions relatives aux différents produits d’assurance-vie.

« Nous sommes les seuls, sur le marché, qui offront les produits d’assurance-vie à travers des réseaux dédiés et spécialisés, d’où une croissance à 2 chiffres. Nous sommes également les premiers distributeurs des produits orientés microfinances. Nous avons réussi ces paris parce que nous avons énormément investi dans le réseau, les ressources humaines et la haute technologie », précise Habib Ben Hassine.

L’assurance prévoyance jouit d’un intérêt croissant à Maghrebia Vie. Une offre diversifiée de produits a été conçue pour cette assurance qui protège financièrement les proches du souscripteur contre les aléas de la vie.

« Nous investissons beaucoup, explique Nabil Essassi, dans les produits prévoyance. Nos produits sont adossés à des fonds communs de placement. Nous avons développé l’épargne-vie et l’épargne-retraite, même si le marché ne répond pas aussi rapidement à ces produits pour des raisons principalement culturelles. Pour mieux les développer, nous avons décidé, en 2009, de dissocier l’activité-vie de l’activité-dommages, et nous avons entrepris de nouvelles politiques commerciales ».

Répondre aux standards internationaux, accompagner les promoteurs dans les énergies propres et les activités respectueuses de l’environnement sont des axes importants chez Maghrebia

Maghrebia Vie a déployé de grands efforts pour élargir son réseau. L’une des plus grandes actions consiste en une charte exclusive avec Enda Tamweel, spécialisée dans les microcrédits. Cet accord permet de protéger les 400 000 promoteurs affiliés à Enda. « Nous assurons aussi bien les prêteurs que les promoteurs. Ce partenariat nous a permis de doubler notre part de marché. L’introduction en Bourse nous donnera plus d’agilité et nous aidera à concevoir de nouveaux produits, à mettre en place de nouvelles applications, à investir dans des formations pointues dédiées au marché de l’assurance-vie et à consolider le capital humain pour un suivi plus minutieux d’un marché en évolution », explique M. Essassi.

Maghrebia Vie n’ignore pas dans ses stratégies de développement la dimension RSE et sa responsabilité dans la réalisation des objectifs de développement durable devenus, aujourd’hui, un impératif pour la préservation de l’environnement physique et humain, mais aussi une condition pour nouer des partenariats à l’international. « Nous estimons que notre contribution dans le développement durable est un devoir. Répondre aux standards internationaux, accompagner les promoteurs dans les énergies propres et les activités respectueuses de l’environnement représentent un axe important de nos stratégies de développement », confirme Nabil Essassi.

L’introduction en Bourse de Maghrebia vie devrait faciliter les récoltes de fonds pour les investissements nécessaires à l’ouverture des opportunités de croissance dans la recherche et développement (R&D), l’acquisition de hautes technologies et une plus grande implication dans la réalisation des ODD.

Malgré un environnement économique incertain, les premiers signaux émis par les investisseurs démontrent leur confiance dans la politique rigoureuse de gestion adoptée par Maghrebia, ce qui laisse espérer une participation durable de ces futurs actionnaires.

Bon vent !

Amel Belhadj Ali