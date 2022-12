Depuis les matchs des quart de finales on ne parle que de cette demi-finale inédite entre le champion du monde sortant et un invité inattendu qui fait parler de lui et qu’on a fini par redouter.

L’équipe du Maroc a des ambitions et compte ne pas se laisser intimidé. Pour Walid Regragui l’Afrique a une chance de l’emporter, pourquoi attendre encore quarante autres années pour une nouvelle chance.

Le Maroc n’a rien volé au cours de cette éditions, en phase de poule elle a gagné face à la Belgique et au Canada et un nul face à la Croatie. Elle a ensuite sortie l’Espagne et le Portugal.

L’équipe de France a gagné son billet en huitième de finale au terme de ses deux premiers matchs face à l’Australie et au Danemark. Pour son dernier match face à l’équipe de Tunisie elle s’incline par 1 but à Zéro.

Pour le site de la FIFA+, “la France et le Maroc ne se sont jamais rencontrés en match officiel. En revanche, les Bleus et les Lions de l’Atlas ont déjà eu l’occasion de se mesurer à des sélections de leurs continents respectifs. Si les duels entre formations africaines et européennes occupent une place importante dans l’histoire de l’épreuve suprême, c’est sans doute parce que le spectacle et les surprises ont souvent été au rendez-vous.”

Les compositions probables des deux équipes:

France : Lloris (c) – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Maroc : Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saïss (c), Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Lieu, horaire et chaînes où regarder le match

Date et heure du Match : Mercredi 14 décembre, 20h (heure locale)- 22h au Qatar.

Stade : Al-Bayt

Arbitre : Le Mexicain César Ramos

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+,TF1

Coupe du monde 2022 : Match France vs Maroc