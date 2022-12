Au cours des dernières années, les transferts de fonds constituent une véritable source de revenus en devises dans de nombreux pays en développement d’Afrique subsaharienne. Les flux de transferts de fonds sur le continent ont augmenté de 14,1 % pour atteindre 49 milliards de dollars en 2021, malgré un environnement économique mondial défavorable.

Au Cameroun, les transferts de fonds effectués par les migrants résidant à l’étranger sont déterminants dans la mesure où ils permettent à des milliers de ménages d’accéder à des services de santé de qualité, à une éducation de qualité ainsi qu’à de la nourriture pour leur famille.

Cela intervient à un moment où l’on estime que 40 % des 27,2 millions de Camerounais vivent sous le seuil de pauvreté. Avec 3,9 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire, les transferts de fonds dans le pays ont contribué à accélérer la réduction de la pauvreté.

En 2022, le total des transferts de fonds vers le Cameroun via WorldRemit était estimé à 75 millions de GBP, soutenu par l’adoption rapide des technologies de transfert de fonds numériques dans le monde entier à la suite de la pandémie de COVID-19.

Conformément au dernier rapport annuel 2022 de la Banque mondiale, les transferts de fonds en Afrique subsaharienne ont connu une croissance estimée à 5,2 % pour atteindre 53 milliards de dollars en 2022, contre 16,4 % l’année dernière. Toutefois, en 2023, les transferts de fonds devraient baisser pour atteindre une croissance de 3,9 %, car de nombreuses nations sont confrontées à des conditions défavorables du fait du contexte régional et mondial assez complexe.

Désormais, tous les regards se tournent vers ce que l’année 2023 apportera aux millions de familles qui dépendent chaque année des transferts de fonds, grâce aux efforts généralisés déployés pour favoriser l’augmentation des taux de vaccination par le COVID-19 et stabiliser l’économie du pays.

Tout en tenant compte de ces facteurs, l’experte en transferts de fonds Imane Charioui, directeur de WorldRemit pour l’Afrique francophone et le Moyen-Orient, dévoile ses principales tendances du marché pour 2022 et au-delà.

Les transferts de fonds continuent de croître

Étant donné que la préférence pour les outils et services numériques permettant d’effectuer des transferts d’argent est accrue, les transferts de fonds numériques continueront de croître régulièrement tout au long de l’année 2023.

Cette évolution vers le numérique, profondément accentuée par la pandémie, devrait se poursuivre, car de nombreux clients férus de technologie optent pour des services plus avantageux et plus pratiques.

Priorité à la sécurité

Les prévisions indiquent que les sociétés de transfert de fonds continueront à privilégier les mesures de sécurité avant tout. Pour les marchés internationaux qui permettent aux migrants d’envoyer de l’argent, davantage de sociétés intégreront des fonctionnalités supplémentaires leur permettant de valider l’identification de leurs clients, depuis les adresses IP des téléphones jusqu’à la validation des documents d’identité.

Pour ce qui est de la réception de fonds, WorldRemit apporte son soutien au Cameroun en fournissant à la banque un réseau solide points de retrait de fonds en espèce avec nos partenaires pour une plus grande commodité et accessibilité. Toutes les connexions via notre site web et notre application mobile sont sécurisées et cryptées. Nous avons également mis en place un système sophistiqué de détection automatique de fraude.

La rapidité, un facteur essentiel

Bien que certains clients soient habitués à attendre des heures, voire des jours, pour qu’un virement bancaire arrive à destination, les attentes concernant la rapidité des applications et des plateformes de transfert de fonds sont inverses. Avec les nouvelles avancées dans le paysage numérique, les utilisateurs s’attendent à ce que l’argent soit envoyé et reçu en quelques minutes.

Pour offrir des prestations optimales et rapides aux clients, les entreprises continueront à investir dans l’amélioration de leurs technologies. Ainsi, l’échange de données avec les institutions financières est plus transparent et le flux des transferts de fonds est sans interruption.

Notre technologie chez WorldRemit permet à 90% de transferts de fonds d’être opérationnels en quelques minutes.

Les services de transfert de fonds qui travaillent avec la technologie API, qui génère la confirmation que le compte ou le portefeuille récepteur est prêt à recevoir l’argent, seront en mesure de garantir que les transferts sont effectués presque en temps réel. En outre, des fonctions de communication et de suivi accrues seront intégrées au niveau mondial pour la tranquillité d’esprit des utilisateurs.

Plus c’est simple, mieux c’est

Les entreprises chercheront à simplifier au maximum les choses, avec une forte tendance à réduire le nombre d’étapes de chaque transfert d’argent – du téléchargement de l’application et de la création du profil d’utilisateur à l’ajout du bénéficiaire. La tendance à l’efficacité et à l’efficience permettra d’envoyer et de recevoir de l’argent aussi facilement que d’envoyer un SMS.

Les transferts de fonds numériques mettent fin à la nécessité de se rendre à un point de paiement fixe, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser du temps et de l’argent. Vivant dans l’incertitude d’une pandémie, les expéditeurs et les bénéficiaires accordent la priorité à la sécurité et recherchent une solution simple et directe pour leurs transactions.

Au Cameroun, la technologie occupe une place de choix dans la vie des populations, et les transferts de fonds ne font pas exception. Secteur relativement récent il y a une dizaine d’années, les transferts d’argent et les envois de fonds numériques sont non seulement destinés à durer, mais ils deviennent peu à peu la méthode de prédilection des clients en prouvant qu’ils sont tout aussi sûrs qu’un transfert bancaire et beaucoup plus rapides, moins chers et plus pratiques.

—————-

A propos WorldRemit

Nous sommes l’une des principales entreprises mondiales de paiements et, avec Sendwave, nous faisons partie de Zepz, un groupe qui regroupe deux marques mondiales de paiements.

Nous avons bouleversé un secteur jusqu’alors dominé par des acteurs traditionnels hors ligne en proposant des transferts d’argent internationaux en ligne – les rendant plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. Nous envoyons actuellement des fonds depuis 50 pays vers des destinataires dans 130 pays, nous opérons dans plus de 5 000 couloirs de transfert d’argent dans le monde et nous employons plus de 1 200 personnes dans le monde.

Du côté des expéditeurs, WorldRemit est 100 % numérique (sans espèces), ce qui accroît la commodité et renforce la sécurité. Pour ceux qui reçoivent de l’argent, la société offre un large éventail d’options, notamment le dépôt bancaire, l’encaissement d’espèces, le rechargement de temps d’antenne mobile et l’argent mobile.

Soutenue par Accel, TCV et Leapfrog, WorldRemit a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et des bureaux régionaux aux États-Unis, en Pologne, au Canada, en Australie, à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en Afrique du Sud, au Somaliland, en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, au Zimbabwe et en Belgique.