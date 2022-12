Le dernier match des quarts de finales opposera ce soit l’Angleterre à la France pour le dernier ticket des demi-finales.

Si la France part favori des pronostics, sur le terrain tout reste possible et le match s’annonce intense entre deux équipes qui se connaissent bien.

Même sir l’histoire de leurs rencontres reste favorable à l’équipe Anglaise, Kylian Mbappé à lui seul est capable de décider du sort de la rencontre.

“C’est la plus belle affiche de ces quarts de finale ! Si elle veut poursuivre son rêve de back to back et de troisième étoile, l’équipe de France va devoir sortir son plus vieux voisin, l’Angleterre. Les Three Lions, quant à eux, rêvent de remettre la main sur un trophée majeur depuis leur victoire en 1966”, souligne le site Onzemondial.com

Les compositions probables des deux équipes:

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Bellingham – Saka, Kane, Foden.

France : Lloris – Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouameni, Rabiot – Dembele, Giroud, Mbappe.

Date et heure du Match : Samedi 10 décembre, 20h (heure locale)- 22h au Qatar.

Stade : Al-Bayt

Arbitre : Le Brésilien Wilton Sampaio

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+,TF1

Coupe du monde 2022 : Match Angleterre vs France