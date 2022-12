” Le ministère de la santé œuvre à promouvoir l’investissement public et privé dans le secteur des industries pharmaceutiques et la fabrication des vaccins “, a souligné jeudi Ali Mrabet, ministre de la santé.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du département avec une délégation de l’entreprise ” Tunisia Health Alliance ” (active dans le domaine des industries pharmaceutiques) ainsi que ses partenaires, experts du secteur de la santé, du Mali, Sénégal et Burkina Faso, Mrabet a fait savoir que le ministère œuvre aussi à activer les conventions mixtes signées avec ses partenaires en Afrique et ce, essentiellement dans les domaines de l’exportation des services de santé et la promotion des investissements.

” Tunisia Health Alliance ” organise du 04 au 09 en cours à Tunis une manifestation internationale sur la promotion des exportations en Afrique en partenariat avec l’agence allemande de développement.