La délégation américaine qui s’est entretenue à Tunis, mercredi 7 décembre 2022, avec le président de la République, la cheffe du gouvernement et certains ministres, aurait exprimé “son appui aux aspirations du peuple tunisien à un gouvernement démocratique transparent, soumis à la reddition des comptes”, et ce à l’approche des législatives du 17 décembre prochain. C’est ce qu’indique l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, jeudi 8 courant.

Selon l’ambassade, les deux parties ont salué la tenue prochainement (du 13 au 15 décembre) du Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique prévu à Washington, auquel prendra part le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed.

La partie américaine a mis l’accent sur les liens historiques et la solidité des relations de partenariat établis entre la Tunisie et les USA, soulignant la nécessité de les renforcer davantage, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

La délégation a aussi réaffirmé la volonté des Etats-Unis de continuer de soutenir la Tunisie afin d’améliorer le climat des investissements dans le pays. Elle a promis que son pays va, à cet effet, participer à l’initiative de partenariat pour l’infrastructure et l’investissement international, soulignant la volonté de contribuer aux efforts nationaux pour entamer les réformes de base, réaliser la stabilité économique et accroître les opportunités économiques pour le peuple tunisien.

A noter que la délégation américaine était composée de Brett McGurk (coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis), Yael Lempert (sous-secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires du Proche-Orient) et Jeremy Berndt (directeur du Conseil de sécurité nationale pour l’Afrique du Nord).

Pendant leur visite en Tunisie, ils ont eu des entrevues avec le président de la République, la cheffe du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et la ministre des Finances.