Le Maroc est arrivé en huitième de final avec 7 points dans le compteur et en-tête de son groupe, sans perdre aucun match, avec 2 victoires face à la Belgique et au Canada et un nul face à la Croatie.

L’Espagne a passé le cap de la phase de poule avec seulement 4 points grâce à une victoire contre le Costa Rica et un nul face à l’Allemagne avant de perdre face à l’équipe du japon.

Les compositions probables des deux équipes:

Maroc : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Abdelhamid Sabiri, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal

Espagne : Unai Simon, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Rodri, Cesar Azpilicueta ou Dani Carvajal, Pedri, Sergio Busquets, Gavi, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo

Date et heure du Match : Mardi 6 décembre, 16h (heure Tunisie)- 18h au Qatar.

Stade : Stade Education City

Arbitre : L’arbitre argentin Fernando RAPALLINI

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+

Coupe du monde 2022 : Match Maroc vs Espagne