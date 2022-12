La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le chef du gouvernement d’Union nationale libyen, Abdelhamid Dbaiba, ont tenu, mercredi 30 novembre 2022, une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle ils ont exposé les dossiers les plus importants discutés au Palais du gouvernement à La Kasbah.

Selon Bouden, les entretiens ont été “fructueux et constructifs”. Plusieurs domaines de coopération ont été abordés, suite aux défis régionaux et internationaux actuels qui commandent davantage de “coordination, de concertation et de solidarité, indique un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Une séance de travail ministérielle conjointe a eu lieu ce mercredi. D’après Bouden, les deux parties ont discuté des priorités de la coopération pour la prochaine période, citant notamment les échanges commerciaux, la circulation des marchandises, la mobilité des personnes dans les deux sens, les services fournis aux postes-frontières et la sécurité alimentaire et énergétique.

A cet effet, elle juge “indispensable” de promouvoir davantage la coopération économique entre les deux pays, citant particulièrement la coopération financière et l’investissement.

“La contribution de la Tunisie à la réalisation des projets d’infrastructure en Libye était parmi les principaux axes de la réunion de ce mercredi, a-t-elle ajouté. Cela est d’autant plus nécessaire que de nombreuses entreprises tunisiennes sont présentes en Libye et contribuent à la réalisation des projets de développement dans ce pays”.

De son côté, Dbaiba a rappelé la profondeur des relations tuniso-libyennes, réaffirmant la volonté de son gouvernement de les développer davantage”.

Et il rassure: “la Libye est déterminée à régler toutes les dettes libyennes envers la Tunisie, notamment dans les domaines de la santé, du transport aérien et de l’électricité”. Promettant que “ce dossier sera réglé prochainement”.

Le chef du gouvernement d’Union nationale libyen a également souligné qu’il a été convenu avec la partie tunisienne d’unifier les procédures douanières entre les deux pays. Des efforts sont en cours pour la réalisation d’une “zone industrielle commune à Ras Jedir”. Et que dans cette optique, toutes les restrictions liées à la circulation des marchandises entre les deux pays seront annulées, dit-il

Selon le chef du gouvernement d’Union nationale libyen, un accord a été trouvé pour accélérer la tenue de la Commission mixte libyo-tunisienne à Tripoli dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, Dbaiba estime importante la coopération entre la Tunisie et la Libye dans le domaine judiciaire et les affaires d’arbitrage.