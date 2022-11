Bein Sports vient de communiquer le nombre total de téléspectateurs qui ont regardé les matchs du premier tour de la phase de groupes du tournoi et qui a dépassé les 907 millions de personnes.

Le d’ouverture qui a réuni les équipes qatarie et équatorienne a atteint 99,24 millions de téléspectateurs, soit une augmentation de 86% de plus que le match d’ouverture de la dernière édition du tournoi, et un léger pourcentage de moins que le nombre de vues de la demi-finale de 2018 entre l’Angleterre et la Croatie, qui totalisait 99,4 millions de vues.

Le match de l’Arabie Saoudite et de l’Argentine a battu le record d’audience avec 99,3 millions de téléspectateurs qui ont regardé l’impressionnante victoire historique contre l’Argentine avec deux buts à un, dont environ 18 millions de téléspectateurs adultes du Royaume d’Arabie saoudite, soit 71% de la population adulte du Royaume.

Le match de l’équipe nationale tunisienne contre le Danemark dans le groupe D a enregistré 63,4 millions de téléspectateurs dans la région, dont 75% du total des adultes en Tunisie, un match qui s’est terminé par un match nul entre les deux équipes. Alors que 71,9 millions de personnes regardaient le premier match de l’équipe de France face à l’Australie (4-1).

Plus de 82,2 millions de personnes dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont assisté à la victoire soudaine de l’équipe nationale japonaise sur l’Allemagne, quadruple championne du monde.

57,2 millions de personnes ont regardé le match d’ouverture de l’équipe nationale marocaine dans le groupe F, qui s’est soldé par un match nul et vierge face à l’équipe nationale croate, vice-championne de la dernière édition de la coupe du monde.

Le match entre le Brésil et la Serbie dans le groupe G, qui s’est terminé avec deux buts à zéro en faveur des danseurs de samba quintuples champions, est le troisième match le plus regardé du tournoi jusqu’à présent, avec 95,6 millions de téléspectateurs.