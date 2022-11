Les chiffres d’audience dévoilés par le groupe Bein Sports montrent une hausse de 113% par rapport aux taux enregistrés lors des matches du même tour de la Coupe du monde de football 2018 en Russie.

BeIN MEDIA GROUP annonce avoir franchi la barre du milliard de téléspectateurs sur les chaînes Bein Sports au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pour la cérémonie d’ouverture et les premiers matchs du premier tour.

M. Mohamed Al-Subaie, PDG de beIN Moyen-Orient et Afrique du Nord, a déclaré : “Nous nous attendions à ce que l’édition 2022 atteigne des niveaux d’audience exceptionnels, étant la première fois qu’elle se tenait au Moyen-Orient, car elle a réussi à enregistré plus d’un milliard de téléspectateurs de la cérémonie d’ouverture et des matchs du premier tour de la phase de groupes. Et depuis toujours, les fans de football du monde arabe ont confirmé leur passion pour les grands tournois, et en tant que diffuseur officiel du tournoi, nous sommes ravis de montrer les matchs du tournoi aux téléspectateurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et de les inspirer, ce qui est une source de fierté pour nous”.

Selon les données d’Ipsos, la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a été regardée par 111,7 millions d’adultes dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, soit 31 % de la population adulte dans les 24 pays, soit six fois plus de téléspectateurs que la cérémonie d’ouverture L’édition précédente du tournoi en 2018 en Russie.