Le projet de la loi des finances (PLF) 2023 et les difficultés financières auxquelles sont confrontées les entreprises tunisiennes ont été au centre des rencontres de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et des représentants de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Les grands axes du PLF 2023 et les solutions permettant de soutenir les entreprises qui ont une régression de leurs activités économiques suite aux répercussions de la crise sanitaire (Covid-19) et de la guerre russo-ukrainienne ont été examinés.

L’accent a été également mis sur les principales recommandations pour appuyer les entreprises productrices et pour inciter l’investissement, indique un communiqué du ministère rendu public dans la soirée de mardi 29 novembre 2022.

Le président de la CONECT, Tarek Cherif, a souligné la nécessité de renforcer les efforts de l’investissement dans les secteurs stratégiques vu leur rôle vital dans la dynamisation de l’économie, mais aussi dans les projets des énergies renouvelables et alternatives, et de bénéficier des incitations présentées par l’Etat pour garantir la sécurité énergétique.

La ministre des Finances s’est également entretenue avec les membres du bureau exécutif de l’UTICA sur les principales mesures fiscales proposées et qui seront introduites dans le projet du PLF 2023.

La réunion a été l’occasion pour discuter d’un certain nombre de questions liées à la conjoncture économique sur les plans national et international et aux difficultés rencontrées par les entreprises économiques en dépit de la situation actuelle.

Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a souligné l’importance de mettre en place les mécanismes nécessaires pour préserver la durabilité de l’entreprise et soutenir la compétitivité des différents secteurs de production à la lumière du climat mondial difficile.

Il a, également, insisté sur l’impératif d’encourager l’utilisation des énergies alternatives (l’hydrogène vert…), dans un contexte mondial caractérisé par une hausse excessive des prix de l’énergie.

De son côté, la ministre des Finances a affirmé que les dispositions figurant dans le PLF visent à consolider la justice fiscale en élargissant l’assiette fiscale et en

assurant une meilleure répartition de la charge fiscale entre les différents acteurs économiques.

Elle a rappelé que le projet de loi comporte un certain nombre de mesures qui s’inscrit dans le cadre du programme de réforme du système fiscal, de lutte contre l’évasion fiscale et d’intégration de l’économie parallèle.

“En vue de développer le climat des affaires, d’améliorer les procédures et de faciliter les services au profit de l’entreprise économique, il est nécessaire de renforcer la coordination et le travail commun entre toutes les parties concernées”, a conclu Nemsia.