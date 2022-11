Des films en Ciné-concert, des expositions photographiques et d’affiches en plus d’un séminaire et deux workshops sont au line-up de la 7ème édition de ” Ciné-Musée”, prévue les 11, 12 et 13 décembre 2022 dans divers lieux de la ville de Sousse.

Le cinéaste Mohamed Challouf, directeur artistique de Ciné-Musée et membre fondateur de l’Association Ciné-Sud Patrimoine qui organise la manifestation, a dévoilé les grandes lignes de cette édition qui coïncide avec le centenaire du cinéma tunisien (1922 – 2022).

Des ciné-concerts sont prévus pour les cérémonies d’ouverture et de clôture qui auront lieu à la salle des spectacles de l’Institut supérieur de musique (ISM) de Sousse.

Pour la soirée d’ouverture, il y aura la projection en première mondiale de la version restaurée de “Zohra” de Samama Chikly. Cette fiction dont la première projection remonte au 21 décembre 1922, est considérée comme étant le premier film tunisien.

La version restaurée réalisée à la Cinémathèque de Bologne est d’une durée de 20 minutes. La révision du scénario a permis de rajouter des photos de tournage pour la version connue par le grand public qui est de 9 minutes.

La cérémonie de clôture verra la projection du documentaire Nanook l’Esquimau (Nanook of the North) de Robert Joseph Flaherty (1920). Ce film sur la vie des Inuits du Canada est coproduit entre les Etats-Unis, la France et le Canada.

Le ciné-concert d’ouverture verra une performance du Belge Jean Luc Poulvier au piano qui sera également présent à la clôture avec l’Italienne Francesca Badalini. Les deux performances seront organisées avec la participation de musiciens étudiants à l’ISM de Sousse.

En hommage à Frantz Fanon (1925-1961), Ciné-Musée prévoit la projection du nouveau film de Mehdi Lallaoui “Sur les traces de Frantz Fanon”, qui aura lieu à l’auditorium de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse.

Mehdi Lallaoui est un réalisateur franco-algérien auteur d’une quarantaine de documentaires. Son nouveau film (1h30), part sur les traces de Frantz Fanon, penseur et psychiatre français d’origine martiniquaise qui était fortement engagé dans les luttes anticolonialistes.

Après sa première à Cannes Classics, la version restaurée de “Viva la Muerte” de Fernando Arrabal sera projetée en première tunisienne en présence du réalisateur et du directeur de la Cinémathèque de Toulouse qui est l’institution partenaire de la Tunisie dans la restauration de ce long-métrage de fiction (89’) datant de 1971.

La projection aura lieu en présence de l’équipe artistique tunisienne du film dont Férid Boughédir (premier assistant réalisateur), Mehdi Chaouech (acteur principal), Hassen Daldoul (producteur exécutif), Mohsen Marzouk (chef décorateur), Abdellatif Ben Ammar réalisateur du making-off.

Le ” Centenaire du cinéma tunisien ” est au cœur d’une exposition en deux parties, prévue au complexe culturel de Sousse. Ce thème propose des documents inédits sur l’univers de Samama Chikly et son patrimoine photographique et cinématographique.

Le second thème de l’exposition sera dédié à ” Rossellini, Hergla et le Cinéma ” à travers des photos de tournages prises en 1968 par l’Italien Carlo Fioretti, ancien caméraman et directeur de photo.

Un séminaire sur ” les débuts du cinéma en Tunisie ” sera organisé au siège de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse, en partenariat avec le laboratoire patrimoine de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba.

Au programme, deux workshop sur les thèmes suivants: ” Reconstruction d’un fond photographique et cinématographique : l’univers de Sammama Chikly ” et ” Ecrire, et improviser de la musique pour le cinéma muet “.

Ciné-musée est organisé par l’association Ciné-Sud Patrimoine, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), de la Délégation régionale des affaires culturelles de Sousse et des Cinémathèques de Bologne (Italie) et de Toulouse (France).

Cinéma au musée se tiendra en collaboration de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de La Manouba (Laboratoire du Patrimoine), la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, l’Institut Supérieur de la Musique de Sousse et l’Institut des Beaux-arts de Sousse. L’Association de Recherches et des Etudes en Mémoire de Sousse et l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT – section de Sousse) sont également partenaires de l’événement.