Une pléiade d’acteurs et d’actrices tunisiens ont été à l’honneur, dans la soirée de vendredi 25 novembre, à l’ouverture de la 8ème édition du Festival international du film documentaire et court-métrage de Médenine.

Il s’agit de Mouna Noreddine, Rim Riahi, Samah Sankari, Fathi Haddaoui, Ali Khemiri et Chekra Rameh, selon le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), partenaire du festival, qui présente une partie du programme.

Ce festival est organisé du 25 au 27 novembre 2022 avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et autres partenaires publics dont le gouvernorat et la municipalité de Médecine et la délégation régionale aux Affaires culturelles dans cette région du Sud-Est tunisien.

L’Iran est à l’honneur dans cette 8ème édition qui présente également un film jordanien dans la section fenêtre sur le cinéma jordanien.

Le festival accueille une sélection de 24 films, dans les deux compétions documentaire et de fiction, qui concourent pour le Klel d’or, d’argent et de bronze. La plus haute distinction, le Klel d’or, est décernée à un film documentaire.

Les films participants proviennent de 17 pays dont l’Algérie, le Bahreïn, la Belgique, le Cameroun, l’Egypte, la France, l’Irak, l’Iran, le Liban, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, le Soudan, la Syrie, la Russie, la Tunisie et le Yémen.

Le jury est présidé par le critique tunisien, Kamel Ouaness, accompagné par Christophe Rolin (réalisateur belge), Mohamed Ahmed Mahmoud (réalisateur égyptien), Monia Sakrani (journaliste tunisienne) et Catherine Kammermann (journaliste suisse).

Un colloque scientifique sur le film documentaire et la diffusion de la culture scientifique est programmé au siège de l’Institut des régions arides (IRA) de Médenine.