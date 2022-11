Les dirigeants du tourisme de toutes les régions du monde se sont réunis au Maroc pour faire avancer les plans de transformation du secteur dans un contexte de défis anciens et nouveaux.

L’OMT a réuni son Conseil exécutif à Marrakech, au Maroc, alors que la reprise du secteur se poursuit. Selon les données de l’OMT publiées cette semaine, les arrivées internationales sont en passe d’atteindre 65 % des niveaux prépandémiques d’ici la fin de l’année.

S’appuyant sur son appel aux dirigeants des secteurs public et privé à “repenser le tourisme”, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a placé l’innovation, l’investissement, l’éducation et l’autonomisation des jeunes au centre des discussions.

Elle a aussi mis l’accent sur la transformation par l’action climatique et sur l’importance du secteur pour le développement rural.

Accueillant 16 ministres du Tourisme et des délégations de 36 pays, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que “la fenêtre d’opportunité pour transformer notre secteur ne restera pas ouverte longtemps”. Il a souligné que “le moment est venu d’accélérer la construction d’un secteur plus inclusif, plus résilient et plus durable”, rappelant à cette instance dirigeante de l’OMT que le succès du tourisme ne peut plus se mesurer uniquement en chiffres, “mais dans l’impact de notre secteur sur la vie, les moyens de subsistance et le bien-être des gens et de la planète”.

L’ONU reconnaît le rôle de l’OMT

À la veille de la réunion de Marrakech, un projet de résolution appelant toutes les parties du système des Nations unies à promouvoir le tourisme dans leur travail pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) a été présenté à l’Assemblée générale des Nations unies.

Soutenue à ce jour par 104 pays, la résolution est le point culminant de la présence renforcée de l’OMT au plus haut niveau politique. Il reflète également la reconnaissance sans précédent de l’importance du tourisme pour le bien-être économique et social et intègre les principaux axes de travail stratégiques de l’OMT. Elle souligne notamment le pouvoir du tourisme à contribuer à la construction de sociétés inclusives et à la protection des écosystèmes.

En plus de partager ce moment historique pour le secteur, dans son rapport aux Membres sur les réalisations depuis la précédente session du Conseil, le Secrétaire général Pololikashvili a illustré la manière dont l’OMT mène la transformation du tourisme.

Pour ce faire, il est essentiel d’intensifier les programmes d’éducation et de formation, de promouvoir les investissements dans le tourisme pour la croissance et la durabilité, et de fournir une assistance technique aux États membres dans toutes les régions. Les membres du Conseil exécutif ont également appris comment l’OMT a défendu le tourisme au plus haut niveau.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc, a accueilli les dirigeants de l’OMT et ses collègues ministres à Marrakech. Pour elle, “cette importante session du Conseil exécutif de l’OMT nous donne l’occasion de réaffirmer les orientations prioritaires pour promouvoir la prospérité et le développement de notre secteur. J’attends avec impatience un tourisme plus résilient sur le continent africain grâce à une approche continentale inclusive qui sensibilise aux atouts de l’Afrique, renforçant ainsi l’attrait de l’Afrique en tant que destination”.

PME, numérisation et développement rural

Dans le cadre de la 117e session du Conseil exécutif, l’OMT a également tenu une session thématique spéciale axée sur l’autonomisation des petites entreprises en tant qu’agents de transformation, inspirée des lignes directrices du G20 pour les PME et les communautés touristiques en tant qu’agents de transformation.

La session a réuni des ministres du tourisme et des personnalités du secteur privé pour aborder les principaux défis qui empêchent les petites entreprises de réaliser leur potentiel de changement. Il s’agit notamment de l’accès aux investissements et aux financements, du manque d’informations sur le marché et de l’incapacité à s’adapter à l’évolution des tendances de consommation.

Il a également souligné la reconnaissance partagée par les discussions de Marrakech de l’importance du tourisme pour le développement et les opportunités rurales. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Secrétaire général Pololikashvili a fait le point sur le nouveau Programme de développement du tourisme et des zones rurales, organisé par le Bureau régional pour le Moyen-Orient à Riyadh, et notamment sur son initiative phare, les Villages de tourisme meilleur de l’OMT.

Le Conseil prend des décisions pour faire avancer le secteur

Le Conseil exécutif est l’organe directeur suprême de l’OMT et se réunit deux fois par an. Composé de 34 membres suite à la suspension de la Fédération de Russie de l’Organisation, il travaille avec le Secrétaire général pour mettre en œuvre à la fois ses propres décisions et les recommandations de l’Assemblée. La 118e session du Conseil exécutif se tiendra en République dominicaine et les prochains hôtes ont envoyé un message à tous les membres en se réjouissant de les accueillir en 2023.