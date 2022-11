Un service d’avis administratif permettant de recevoir les e-mails qui concernent les documents de transport a été activé à partir du vendredi 25 novembre 2022, par le ministère des Technologies de l’information et de la Communication, selon ce département.

Il s’agit de trois thèmes en l’occurrence le permis de conduire et sa validité, la carte grise du véhicule et la validité du certificat de visite technique et des vignettes alors que le troisième thème porte sur les alertes des rappels relatifs aux documents de transport et de de circulation.

Le ministère rappelle que l’e-mail citoyen constitue un moyen de de communication officiel destiné à envoyer les documents et les avis d’une manière détaillée. Il remplace et ou complète les SMS et les avis en papier.

Pour bénéficier de l’ensemble de nouveaux services, il faut avoir une identité numérique sur sa téléphonie mobile (Mobile ID) et activer son compte électronique national à travers le portail du citoyen.