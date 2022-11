Le conseil des ministres de mercredi 23 novembre, présidé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le ministre de l’Energie et des Mines a présenté une feuille de route pour le développement de la filière hydrogène en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre, selon APS.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie du pays en matière de développement de l’hydrogène, « cette feuille de route offre aux acteurs nationaux et internationaux la visibilité nécessaire quant aux politiques, réglementations et mesures d’incitation et d’encouragement qui seront adoptées par les pouvoirs publics pour le déploiement de la filière hydrogène dans notre pays », souligne le communiqué.

Il s’agit entre autres de « la diversification de l’approvisionnement énergétique, le renforcement de la sécurité énergétique, l’accélération de la transition énergétique et la réduction de l’empreinte carbone du pays ».