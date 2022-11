La Tunisie abrite du 4 au 11 décembre 2022 le championnat du monde des jeunes de tennis de table avec la participation de plus de 200 pongistes de 33 pays, et ce dans l’enceinte de la salle omnisports de Radès.

Lors d’une conférence de presse donnée jeudi, le président de la Fédération tunisienne de la discipline, Lotfi Guerfel a déclaré que cet événement fera office d’opportunité propice pour l’élite tunisienne de se comparer aux meilleures jeunes pongistes de la planète dont certains jouent même dans les catégories seniors (messieurs et dames).

La sélection tunisienne sera représentée lors de ce championnat du monde par les catégories des 15 et 19 ans (filles et garçons), en individuel, en doubles, en doubles mixtes et en équipes de quatre, a fait savoir Guerfel, formant le souhait de voir les pongistes tunisiens s’illustrer et améliorer leurs techniques.

Et le président de la FTTT d’ajouter que l’accès sera gratuit pour le public désireux d’assister aux épreuves.