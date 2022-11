L’équipe du Maroc surnommée Les Lions de l’Atlas n’aura pas la tâche facile dans leur 6ème participation en phase finale de la Coupe du monde (1970, 1986, 1998, 2014 et 2022), et ce compte tenu du groupe dans lequel elle est logée et qui est composée de Croatie, de Belgique et du Canada.

Et comme l’entrée, les protégés Walid Regragui vont croiser les fers avec la Croatie, vice-championne du monde de football 2018.

A rappeler au passage que le Maroc fut le premier représentant africain et arabe à sortir des poules pour la phase finale ; c’était lors de son deuxième Mondial au Mexique, avant de céder dans les derniers instants face aux Allemands de l’Ouest de Lothar Matthäus. Mais depuis, « les Lions de l’Atlas n’ont jamais réussi à s’extirper des phases de groupe, la dernière déception en date en Russie face à deux cadors européens, l’Espagne et le Portugal, et son bourreau de son entrée en lice, l’Iran », rappellent les médias marocains.

Ceci étant, le sélectionneur Walid Regragui a rajeuni son effectif avec des nouvelles têtes qui se nomment entre autres Bilal El Khannouss (18 ans, KRC Genk), Abdessamad Ezzalzouli (20 ans, FC Barcelone/Osasuna), Anass Zaroury (22 ans, Burnley), Abdelhamid Sabiri (25 ans, Sampdoria).

Alors, les Lions du Maroc feront-ils honneur au football africain et arabe ?