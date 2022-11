Les pronostics vont bon train quand au sort du premier match de l’équipe de France face à l’Australie. Le bleus, tenant du titre, sont largement donnés vainqueur, un score de 2-0 est souvent cité.

Les spécialistes de ce type de compétitions estiment qu’en cas de résultat nul entre le Danemark et la Tunisie, la suite de la compétition sera plus difficile à prévoir et tout sera possible désormais.