L’équipe nationale du Danemark compte cinq précédentes participations à des finales de la coupe du monde de football, 1986,1998,2002,2010 et 2018.

Lors de sa participation au Mondial de 1998 elle a atteint les quarts de finale et fut battue par le Brésil et à trois reprises ils ont atteint les huitièmes de finale.

L’équipe scandinave a fait un parcours sans faute lors des phases de qualification au Mondial Qatar 2022, avec 9 victoires contre une seule défaite face à l’Ecosse.

Le Danemark possède actuellement l’une des meilleures défenses d’Europe, avec seulement trois buts encaissés.

Parmi les joueurs à surveiller de l’équipe Danoise : hristian Eriksen (117 matches, 39 buts), Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Andreas Cornelius et Mikkel Damsgaard

Les coéquipiers de Simon Kjaer ont également séduit par leur rigueur et leur jeu offensif grâce notamment aux qualités techniques du joueur le plus capé Christian Eriksen (117 matches, 39 buts), et de ses coéquipiers Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Andreas Cornelius ou encore la révélation du dernier Euro, Mikkel Damsgaard.

Le match est à suivre, ce vendredi 22 novembre 2022, au stade de l’Education City .

. Match à suivre en direct sur Bein Sport 1 à 14h:00 (heure de Tunis) .

. Arbitrage : L’arbitre mexicain Cesar Ramos, assisté de ses compatriotes Alberto Morin et Miguel Hernandez.

La liste du Danemark :

Gardiens: Kasper Schmeichel (Nice, FRA), Oliver Christensen (Hertha Berlin, ALL) et Frederik Ronnow (Union Berlin, ALL)

Défenseurs: Daniel Wass (Brondby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United, ANG), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, TUR), Joakim Maehle (Atalanta Bergame, ITA), Andreas Christensen (FC Barcelone, ESP), Simon Kjaer (Milan AC, ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace, ANG) Victor Nelsson (Galatasaray, TUR), et Alexander Bah (Benfica Lisbonne, POR)

Milieux: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, ANG), Thomas Delaney (FC Séville, ESP), Christian Eriksen (Manchester United, ANG), Mathias Jensen (Brentford, ANG), Robert Skov (TSG Hoffenheim, ALL) et Christian Norgaard (Brentford, ANG)

Attaquants: Mikkel Damsgaard (Brentford, ANG), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort, ALL), Martin Braithwaite (Espanyol Barcelone, ESP), Kasper Dolberg (FC Séville, ESP), Jonas Wind (Wolfsburg, ALL), Andreas Cornelius (FC Copenhague) et Yusuf Poulsen (RB Leipzig, ALL).