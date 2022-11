La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a visité dans après-midi de dimanche 20 novembre le Centre Elife pour la technologie à Médenine, situé à Erriadh à Djerba.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de la présidence du gouvernement, ce centre est le quatrième du genre après ceux de Siliana, du Kef et Béja, créés dans le cadre du programme Elife visant à créer 10 centres similaires dans les régions intérieures.

Près de 1 000 jeunes du gouvernorat de Médenine bénéficieront chaque année des services de ce centre pour renforcer leurs capacités, promouvoir leur employabilité et être assistés à la création de leurs propres startups.

En outre, le centre organisera plusieurs actions culturelles pour les jeunes et les associations dans ses différents espaces érigés sur une superficie de 6600m2.

Lors de sa visite, la cheffe du gouvernement a pris connaissance des différentes composantes du centre et des équipements mis à la disposition des stagiaires outre les méthodes adoptées pour renforcer les capacités des jeunes et les inciter à la création de projets.

A cette occasion, Bouden a souligné que ce centre est le fruit d’un partenariat avec la société civile, représentée par la Fondation Tunisie pour le développement, pour la réalisation des objectifs du développement.

Les Centres Elife assurent la formation des jeunes à la recherche d’un emploi et renforcent leurs capacités notamment en langues et en Technologies de l’information et de la communication.

Ce programme est soutenu par l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD).