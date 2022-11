Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé, dimanche 20 novembre 2022 à Djerba, à examiner les moyens à même de mettre en place des investissements “innovants” destinés à soutenir l’entreprenariat chez les jeunes dans l’espace francophone.

S’exprimant à l’ouverture de la 4e édition du Forum économique de la Francophonie qui se tient les 20 et 21 novembre 22, sur le thème ” Pour une croissance partagée dans l’espace francophone “, le chef de l’Etat tunisien a mis l’accent sur l’impératif de tirer profit de l’expertise de la jeunesse francophone qui est capable de créer de la richesse et de promouvoir les projets de développement sociale et solidaire.

Par ailleurs, il souligné que ” la croissance partagée dans l’espace francophone n’est pas concevable sans éducation de qualité accessible à tous, et sans enseignement supérieur porté sur la recherche et l’innovation “.

Selon le président tunisien, cette croissance partagée reste également tributaire de la réduction des disparités socio-économiques dont souffrent certains pays francophones, les empêchant de réaliser leur décollage économique.

Cela nécessite une action commune et des solutions qui doivent s’appuyer sur les axes d’intervention et les objectifs de la stratégie économique francophone 2020-2025.

” La réduction des disparités permettra d’instaurer une paix sociale et une stabilisation de notre espace “, a-t-il insisté.

Evoquant la 4e édition de ce Forum économique, le président de la République a souligné que cette rencontre permettra d’examiner en profondeur les principales questions inhérentes au partenariat que la Tunisie souhaite établir avec les autres pays francophones afin de servir les intérêts de leurs peuples respectifs.

Il s’agit aussi, d’engager des discussions sur les moyens à même de développer la croissance dans l’espace francophone, dans un contexte international actuel marquée par une récession économique et une inflation ” galopante “, une pénurie des produits de base et une augmentation des coûts de matières premières, a-t-il noté.

” Ces défis peuvent être transformés en opportunités mais cela ne pourrait se faire que dans un esprit solidaire.. .Je reste convaincu que les femmes et les hommes d’affaires de l’espace francophone sont capables de développer les synergies nécessaires à même d’assurer la pérennité de nos entreprises “.