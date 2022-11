Une convention-cadre a été signée entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et 3 universités du Québec (Canada) portant sur la recherche scientifique et l’innovation. C’était à l’occasion d’un forum intitulé “Défis sociétaux et enjeux de la recherche scientifique dans l’espace francophone à l’ère de la numérisation”, organisé dimanche au Village tunisien de la Francophonie dans le cadre des activités parallèles du 18e sommet de la Francophonie à Djerba.

Selon le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, cette convention permettra aux étudiants chercheurs et doctorants d’innover en Tunisie et à l’étranger.

Dans le cadre de cette convention, des projets de recherche et offres de programmes de recherche dans différentes spécialités telles que les mutations numériques et énergies renouvelables seront financés conjointement par la Tunisie et le canada a-t-il précisé.

Le ministre a souligné l’importance du secteur de la recherche scientifique en Tunisie qui a réalisé des résultats satisfaisants, illustrés notamment dans les publications scientifiques, signalant que notre pays occupe la 12e place sur le plan des publications scientifiques parmi 180 pays dans le monde.

“Néanmoins, le secteur de la recherche souffre de quelques défaillances au niveau de la valorisation scientifique qui est très importante pour le développement et l’employabilité des diplômés du supérieur”, a-t-il ajouté.

Au cours de ce forum, l’expérience de la Tunisie dans le domaine de la recherche scientifique a été passée en revue et quelques expériences réussies ont été présentées à la partie canadienne.