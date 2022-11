Pays désertique qui inclut la majeure partie de la péninsule arabique, l’Arabie saoudite est bordée par la mer Rouge et le golfe Persique. Berceau de l’Islam, le pays comprend les 2 mosquées les plus sacrées de cette religion, à savoir la Masjid al-Harâm à La Mecque, destination du pèlerinage annuel du hadj pour les musulmans, et l’Al-Masjid Al-Nabawi à Médine, où repose le prophète Mohammed.

Riyad, la capitale, est une métropole dotée de nombreux gratte-ciel.

Pays : Arabie saoudite

Superficie : 2 149 690 km2

Capitale : Riyad

Indicateur téléphonique : +966

Devise : Rial saoudien

Roi : Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud

Population : 35,34 millions (2021 – Données Banque mondiale)

PIB : 833,5 milliards USD (2021 – Données Banque mondiale).

Equipe de l’Arabie saoudite : Les Faucons

La Fédération saoudienne n’a engagé l’équipe nationale qu’assez tardivement dans les éliminatoires de la Coupe du monde de football. Le tout premier match de qualification pour le tournoi mondial a eu lieu le 12 novembre 1976 à Djeddah, qui s’est soldé par la victoire des Faucons sur la Syrie sur le score de deux buts à zéro.

Après quatre campagnes de qualifications infructueuses, les Saoudiens décrochent leur billet pour la phase finale de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis au terme d’un final à suspens. Et ils atteignent atteignent les huitièmes de finale pour leur baptême en Coupe du monde.

Trois autres qualifications suivront, entre 1998 en France et 2006 en Allemagne et en 2018 en Russie avec à chaque fois une élimination dès le premier tour. Et là, l’Arabie saoudite est parvenue à enchaîner une seconde qualification consécutive pour la présente Coupe du monde Qatar 2022.