Plus on est … “diversité“ et plus on est heureux. Ce serait, de notre point de vue, le véritable slogan du Village tunisien de la Francophonie. Le métissage est bien réel au Village de la Francophonie. La diversité régnait dans l’air. On entendait des langues différentes et les gens ne retenaient pas leur… langue, car ils s’exprimaient sans retenue. Sans réserve et sans crainte de marquage ni de discrimination. C’est proprement féérique.

Le reportage photos d’Anis Mili