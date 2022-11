Plus on est … “diversité“ et plus on est heureux. Ce serait, de notre point de vue, le véritable slogan du Village tunisien de la Francophonie.

Le métissage est bien réel au Village de la Francophonie. La diversité régnait dans l’air. On entendait des langues différentes et les gens ne retenaient pas leur… langue, car ils s’exprimaient sans retenue. Sans réserve et sans crainte de marquage ni de discrimination. C’est proprement féérique.

L’ambiance baigne dans une allégresse fantastique, et la raison est que tous les visiteurs sont déridés, heureux de se rencontrer et de se découvrir. Et puis, trait d’exception : les jeunes sont majoritaires, enthousiastes, chaleureux, engagés et créatifs.

Il faut le voir pour le croire. Des ateliers et des spectacles et des compétitions de jeux ainsi que d’écriture et de théâtre où les jeunes avaient le premier rôle. Tout ce sang neuf ajoute de l’effervescence et du Pep’ à l’esprit de la francophonie. Il existe bien un “Esprit Djerba“ qui va désormais coller à la Francophonie. Nous étions bien sur une île car cette atmosphère si bienfaisante n’existe pas ailleurs. Djerba de ce point de vue devient l’île au trésor.

Et chose miraculeuse, la culture efface les réticences en toute probabilité parce qu’elle magnifie la différence, et par conséquent la Diversité. C’est par là que tout commence et c’est par là que tout s’enrichit.

Y a-t-il meilleur état d’enchantement ?

Ali Driss, envoyé spécial au sommet de la francophonie