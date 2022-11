Le taux d’endettement de la Tunisie s’est élevé à 78,5% du PIB, atteignant 109,620 milliards de dinars à fin août 2022, selon les données du ministère des Finances.

Le département ministériel souligne, dans un document sur les résultats préliminaires de l’exécution du budget de l’Etat jusqu’à la fin du mois d’août 2022, que le volume de l’endettement public est estimé jusqu’à fin du mois de juillet 2022, à 108,163 milliards de dinars.

Cet endettement se répartit entre des dettes intérieures estimées à 43,155 milliards de dinars et les dettes extérieures évaluées à 66,6 milliards de dinars.

La coopération multilatérale constitue 60,2% du volume des dettes extérieures, alors que le marché financier détient 22,1% et la coopération bilatérale près de 17,7%.

Le volume des dettes extérieures de la Tunisie en euro est estimé à 58,6%, contre 25% en dollar et 9% en yen et 7,4% pour d’autres devises. Le service de la dette a augmenté à fin du mois d’août à 10,250 milliards dinars, enregistrant ainsi une légère évolution de 0,4%, alors que le remboursement du principal de la dette s’élève à 7,206 milliards de dinars et l’intérêt à 3,044 milliards de dinars.

La Tunisie a remboursé le principal de la dette intérieure à la fin août 2022, soit environ 4,5 milliards de dinars, et celui de la dette extérieur estimé à 2,6 milliards de dinars.