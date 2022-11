La Tunisie et la Libye ont convenu, lors d’une réunion tenue mercredi 16 novembre 2022 au siège du conseil des ministres libyen, de créer, d’ici la fin de l’année 2022, une ligne maritime de transport des voyageurs et des marchandises entre les ports tunisiens et libyens. C’est ce que rapporte un communiqué du ministère tunisien du Transport.

Une équipe technique d’experts des ministères du Transport des deux pays sera constituée en vue de préparer l’ouverture de cette ligne. C’est ce ce qui a été décidé lors de cette réunion qui a regroupé le ministre tunisien du Transport, Rabii Majidi, et son homologue du Gouvernement d’unité nationale libyenne, Mohamed al-Chahoubi.

Ils se sont accordés également pour ouvrir de nouveaux points de passage à Ras Jedir à la fin du mois courant, en vue d’assurer la fluidité des entrées, en plus de l’amélioration des services, tels la réalisation des passages consacrés aux ambulances.

Un mémorandum d’entente de coopération scientifique et technique a été également signé dans le domaine de la météorologie et du climat, ainsi que en matière d’échange d’avis sur des questions relatives au changement climatique et aux mécanismes nécessaires pour contrecarrer ses impacts.