Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) lance un nouveau service digital qui permet d’identifier les produits et marchés présentant un potentiel encore non exploité pour la Tunisie, selon le site de ce centre.

Baptisé “Export Potential Map Tunisie”, ce service est le fruit de coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), dans le cadre de la deuxième phase du projet “Promotion des activités d’Exportation vers de nouveaux Marchés de l’Afrique subsaharienne”, réalisé sous le mandat du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

D’après le Cepex, cet outil vise aussi, à explorer les opportunités de diversification pour les exportations de Tunisie. Il offre ainsi une analyse économique du commerce en information pratique en se basant sur la méthodologie d’évaluation du potentiel d’exportation développée par International Trade Centre (ITC).

Le centre a également lancé “MACMAP”, un autre outil qui permet d’appréhender les Conditions d’accès au marché, d’identifier les tarifs douaniers, les contingents tarifaires, les recours commerciaux, les exigences réglementaires et les régimes préférentiels applicables aux produits ainsi que les mesures correctives.